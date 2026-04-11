Nuevamente Liga de Quito se llevó una durísima derrota en la LigaPro, después de que perdiera contra Delfín en el campeonato ecuatoriano. El club lleva dos derrotas consecutivas en la LigaPro y se aleja de los primeros lugares. El futuro de Tiago Nunes es una duda absoluta y ahora puso una excusa tras la derrota.

En rueda de prensa, Tiago Nunes volvió a indignar a los hinchas con una insólita excusa después de esta nueva derrota: “No es una excusa el tema de la cancha. Jugar aquí no es normal. No estoy faltando respeto. Aquí no es una cancha para jugar fútbol“, comentó el entrenador.

La cancha del Jocay viene siendo muy cuestionada en las últimas temporadas, sin embargo, hay varios equipos que han visitado a Delfín o Manta (que también hace de local aquí) y se han llevado la victoria. LDU empezó perdiendo el partido desde el minuto 14′.

Nunes viene siendo muy cuestionado por la poca “autocrítica” que muestra en las últimas derrotas de Liga de Quito. Cuando perdió ante Barcelona SC, acabó “responsabilizando” a la fecha FIFA por el estado físico de sus jugadores y por la lesión de Adé.

Liga de Quito ha mostrado una gran irregularidad en este 2026, no obstante, hace pocos días previo al partido de Copa Libertadores ante Always Ready, el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, reveló que el DT estaba fijo en el cargo y buscarían hasta una renovación.

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Los números de Tiago Nunes con Liga de Quito en este 2026

En esta temporada con Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido un total de 9 partidos entre LigaPro y Copa Libertadores. El entrenador suma 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate. El entrenador tiene contrato con LDU hasta finales de la temporada 2026.

¿Liga de Quito quiere renovar a Tiago Nunes?

Hace poco, Isaac Álvarez reveló que esperaban renovar el contrato de Tiago Nunes a finales de temporada. No obstante, con estos resultados ahora no se sabe qué decisión tomaría LDU en caso de seguir el mal camino que viene mostrando el equipo.

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En síntesis:

Liga de Quito perdió contra Delfín y suma dos derrotas consecutivas en la LigaPro.

perdió contra y suma dos derrotas consecutivas en la LigaPro. El DT Tiago Nunes registra 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate en 2026.

registra en 2026. El presidente Isaac Álvarez confirmó que el contrato de Nunes vence a finales de 2026.