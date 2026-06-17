¿Quién es Ning Ma? El árbitro que pitará el partido de Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya sabe quién será el árbitro que defina su futuro en el Mundial cuando enfrente a Curazao.

La FIFA confirmó en sus cuentas oficiales quiénes serán los árbitros del siguiente partido entre Ecuador y Curazao. Un encuentro clave para el equipo CONMEBOL que viene de perder contra Costa de Marfil en una derrota durísima y que lo pone en obligación para este encuentro.

¿Quién es Ning Ma?

El árbitro chino se ha caracterizado en estos últimos años por un estilo de dirección implacable ante el juego brusco y firme con las decisiones disciplinarias. Es un juez que tiene “cortitas” las tarjetas y los jugadores de Ecuador deberían estar muy atentos a esto.

Este partido también será el primero que Ning MA dirigirá en el Mundial. En 2022 estuvo en Qatar, pero no pudo dirigir ningún encuentro. Por lo cual, este sería su debut al más alto nivel en el fútbol Mundial.

Los árbitros para el Ecuador vs Curazao. (Foto: @FIFAcom)

Desde Ecuador solo un jugador corre riesgo para perderse el tercer partido si llega a recibir una amarilla con un árbitro como Ning Ma es muy seguro que haya tarjetas. El futbolista de ‘La Tri’ que se tiene que cuidar de no quedar suspendido es Jackson Porozo.

El resto de los árbitros que estarán en el Ecuador vs Curazao

Así quedó confirmada la terna arbitral para el Ecuador vs Curazao:

Central: Ning MA

Asistente 1: Fei Zhou

Asistente 2: Saoud Alamaqaleh

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh

Árbitro reserva: Isaac Trevis

Publicidad

Encuesta¿El árbitro influirá en el partido? ¿El árbitro influirá en el partido? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: