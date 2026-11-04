No es más ‘El Chivo’: Enner Valencia está de cumpleaños y los hinchas de Boca Juniors le ponen este apodo

Enner Valencia recupera un viejo apodo gracias a los hinchas de Boca Juniors.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026 Enner Valencia cumple 37 años de edad. El delantero ecuatoriano llega a este número importante en un gran momento en Boca Juniors, por lo cual, los hinchas estuvieron atentos y le pusieron un apodo al ecuatoriano.

El apodo que los hinchas de Boca le ponen a Enner Valencia

En la publicación de Feliz Cumpleaños de Boca a Enner Valencia, los hinchas empezaron a desearle el mejor de los éxitos al delantero ecuatoriano. Y muchos recuperaron su viejo apodo, “Superman”. Los últimos años, el goleador era llamado el ‘Chivo’.

“Feliz cumpleaños Superman“. “este chad llegó le metió tres pepas a Racing y se fue, héroe”. “¡Feliz cumpleaños, Superman!”. “¡Superman sin capa!”, fueron algunos de los comentarios para el mítico delantero, que ya se ha ganado un espacio en la consideración del aficionado.

Enner Valencia fue felicitado por Boca Juniors. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que el goleador ecuatoriano tenga más minutos en los próximos partidos con la camiseta de Boca, apuntando a las rotaciones y a llegar en el mejor nivel a la final de la Copa Sudamericana. El tricolor podría ganar hasta 5 títulos antes de terminar el año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Enner Valencia con Boca Juniors?

Enner Valencia firmó un contrato con Boca Juniors hasta finales de la temporada 2027. El jugador tricolor empezó con un ritmo lento y con muchas críticas en Boca, pero tras meter al equipo a la semifinal de la Copa Argentina con un triplete todo cambió y es muy apoyado.

Publicidad

Los comentarios de los hinchas a Enner Valencia

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas para Enner Valencia:

Los comentarios para Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Los comentarios para Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Encuesta¿Podrá Enner Valencia entrar en la historia de Boca? ¿Podrá Enner Valencia entrar en la historia de Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

37 años de edad cumplió hoy Enner Valencia jugando en Boca Juniors.

cumplió hoy jugando en Boca Juniors. “Superman” fue el apodo recuperado por hinchas para Enner Valencia .

fue el apodo recuperado por hinchas para . Hasta finales de 2027 rige el contrato vigente de Enner Valencia.