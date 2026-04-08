Las declaraciones de Luis Díaz que enojaron a los hinchas del Liverpool

Luis Díaz sigue siendo noticia luego de su gol contra el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League y ahora dio unas declaraciones que llegaron hasta Inglaterra. El colombiano volvió a acordarse de su salida del Liverpool.

“La decisión de venir al Bayern fue la correcta. Me siento bien y disfruto cada partido”, dijo Luis Díaz en conversaciones post partido. Hinchas del Liverpool señalaron que fueron los ‘reds’ quiénes le abrieron las puertas para que vaya a un gigante de Europa y que su decisión de irse fue netamente económica.

Aunque ahora parezca inverosímil por el 2-0 de la ida, si el Liverpool elimina al PSG y el Bayern Múnich completa la eliminación al Real Madrid; Luis Díaz regresará al Anfield a enfrentar a su ex equipo.

Tras las declaraciones, en redes varios hinchas señalaron que pese al gol, el partido de Díaz fue un “desastre”, así como una vez más recibir críticas del comentarista y ex jugador Jamie Carragher.

Los títulos que ganó Luis Díaz con el Liverpool

Con el Liverpool, Luis Díaz fue campeón de dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League. Con el Bayern Múnich ya ganó la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz celebrando la Premier League. Foto: Getty.

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En resumen