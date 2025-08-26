Abdalá Bucaram vuelve a ser noticia en los medios deportivos, esto luego de que haya ofrecido la astronómica cifra de 50 millones de dólares a Barcelona SC para sacarlo del déficit institucional que se encuentra y que viene arrastrando desde hace varias temporadas.

¿De dónde sacará el dinero el ex presidente del Ecuador y de Barcelona? Del reclamo que presentó el ex político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano por su destitución en 1997.

“Si a mí me diera 200 millones de dólares la Comisión Interamericana y Ecuador me paga, lo primero que haría es pagar la deuda de Barcelona. Yo la pago. Si a mí me dan esa plata, yo cojo $ 50 millones y dejo libre a Barcelona, libre de deudas”, dijo en entrevista con El Universo.

Bucaram está reclamando una indemnización de 200 millones de dólares por su destitución como presidente de Ecuador, bajo el causal de “incapacidad mental permanente” por parte del Congreso de ese entonces.

ver también ¿Más que Moisés Caicedo? El millonario salario que tendrá Piero Hincapié en el Arsenal

ver también ¿Culpa de Emelec? Christian Cueva no es convocado con Perú y revelan insólito motivo

Abdalá Bucaram fue presidente de Barcelona SC en 1997

La historia de Barcelona y Abdalá Bucaram se remota en el año 97, cuando fue presidente del club durante solo 18 días, pese al corto tiempo destaca que pagó una suma considerable de deudas.

¿Por qué Abdalá Bucaram demanda al Estado Ecuatoriano?

La querella fue presentada en la CIDH en el 2015 por destitución injustificada y ahora una década después Ecuador fue notificado oficialmente para que responda en máximo de cuatro meses.

Publicidad

Publicidad

Tras los descargos, la CIDH decidirá si el caso pasa a la etapa final dónde se evaluarán vulneraciones a los derechos de Abdalá Bucaram y si tiene consecuencias jurídicas.