¿Moi o Kendry? Los jugadores que tendrá que vender el Chelsea para no ser sancionado

El Chelsea podría ser sancionado por incumplir el fair play financiero, los ingleses necesitan con urgencia vender jugadores ¿les tocará vender a Kendry Páez o Moisés Caicedo?

Por Gustavo Dávila

¿Moi o Kendry? Los jugadores que tendrá que vender el Chelsea para no ser sancionado. Foto: Getty.
No todo es alegría en el Chelsea tras una temporada con dos títulos y es que los ingleses deben sortear la posible sanción FIFA por incumplir el fair play financiero. Los blues tendrán que vender jugadores para ingresar recursos ¿sacrifican a Moisés Caicedo o Kendry Páez?

El Chelsea definió la lista de jugadores que venderá para hacer caja y cuadrar el balance entre ingresos y gastos, estos serían: Raheem Sterling, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana y Ben Chilwell.

El Chelsea dejará ir a estos jugadores no solo para cuadrar los nuevos refuerzos, si no también para poder seguir fichando. Los campeones del mundo van por Alejandro Garnacho del Manchester United.

Cuando la posibilidad de sanción trascendió, hubo rumores de que Moisés Caicedo, Enzo Fernández o Cole Palmer podrían ser los vendidos, ya que con cualquiera de estos cracks valorados en más de 120 millones arreglarían las finanzas.

VIDEO | Kendry Páez repartió MAGIA en su debut en Francia con Racing

Kendry Páez - Moisés Caicedo. Foto: Chelsea.

VIDEO | Falta de respeto: El polémico gesto del árbitro contra jugadores de Liga de Quito

El Chelsea no iba a dejar de lado lo deportivo y está vendiendo jugadores de menor protagonismo. En el caso de Kendry Páez al estar cedido en Racing de Francia, no computa para el balance de este año.

Djorkaeff Reasco dejó sin título a Liga de Quito y ahora tiene ofertas del exterior

¿Hasta cuando tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2031. El jugador ecuatoriano tiene uno de los acuerdos más largos de todo el club, pero esto no garantiza que lo termine, por lo cual, buscarían renovarlo en los siguientes meses con una cláusula millonaria.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Aunque aún no ha debutado con Chelsea, Kendry Páez tiene contrato con el equipo ‘Blue’ hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene 18 años, de ahí que, tenga un acuerdo tan largo. Podría ser vendido o quedarse en Chelsea, todo depende de su rendimiento en esta temporada.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
