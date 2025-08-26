Llegó para ser titular y figura y Christian Cueva es sin duda un punto de inflexión en Emelec y pese a que muchos lo pedían, el volante no fue convocado a la Selección de Perú. Desde la prensa extranjera dan a conocer los motivos extradeportivo para no llamar al mediocampista.

La periodista Ana Lucía Rodríguez señaló que Christian Cueva no fue convocado a la Selección de Perú porque atrae la atención de medios de farándula. La comunicadora señala que la FPF prefirió la tranquilidad del plantel y descartó a Cueva.

Christian Cueva no solo es uno de los puntos altos de Emelec si no que es uno de los destacados de LigaPro, así mismo sería uno de los más experimentados del plantel ‘Bicolor’, sin embargo no fue tomado en cuenta.

En los últimos meses, Christian Cueva sí ha sido protagonista de noticias extradeportivas como escándalos con su ex pareja, pareja actual, situaciones en sus equipos entre otros.

La última convocatoria de Christian Cueva fue en el 2023. Foto: Getty.

En medio de esto, Emelec se concentra en clasificar al hexagonal final y le conviene que su enganche titular no tenga actividad en la doble jornada de Eliminatorias de septiembre. Christian Cueva aún debe definir su futuro para el 2026 tras varios sondeos.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva ha jugado con Emelec un total de 8 partidos con la camiseta azul. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista que usa la camiseta número 10 terminó siendo clave para que el ‘Bombillo’ escape de los últimos lugares y ahora se ilusione con pelear arriba en la tabla.

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.

