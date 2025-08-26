Es tendencia:
La drástica sanción que recibirá Emelec para el Clásico del Astillero

Tras los incidentes del partido contra Independiente del Valle, Emelec recibirá una sanción de LigaPro para el partido vs. Barcelona.

Por Gustavo Dávila

La drástica sanción que recibirá Emelec para el Clásico del Astillero. Foto: IMAGO.
Los incidentes ocurridos en el Capwell en el partido entre Emelec e Independiente del Valle no pasaron desapercibidos para LigaPro. El club azul recibirá una fuerte sanción que tendrá que pagar en el Clásico del Astillero contra Barcelona.

Según María José Gavilanes, la parte baja de la Boca del Pozo no tendrá asistentes y será inhabilitada para el Clásico del Astillero. Los incidentes del partido contra Independiente reportan lanzamiento de objetos con y sin impacto.

Sin duda es un golpe duro a las intenciones económicas de Emelec ya que seguramente para el Clásico habría lleno total en esa general. La decisión no ha sido anunciada oficialmente por LigaPro ni Emelec.

En horas recientes se viralizó un video dónde Junior Sornoza fue golpeado por una botella lanzada de parte de los hinchas de Emelec, lo que es causal de sanción para el siguiente compromiso.

¿Cuándo se juega el Clásico del Astillero?

Emelec recibirá a Barcelona SC el domingo 14 de septiembre con fecha aún por confirmar. Emelec necesita seguir ganando para soñar con el hexagonal final del título.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
