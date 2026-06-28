Liga de Quito anuncia a nuevo refuerzo en pleno Mundial

Liga de Quito no dejó de trabajar en su plantel para la segunda etapa de LigaPro y en pleno Mundial anunció otro refuerzo.

Liga de Quito es otro de los clubes ecuatorianos que tenía que aprovechar la para de la LigaPro para reforzar su plantel. Este domingo los ‘albos’ oficialmente anunciaron un nuevo refuerzo.

Frangoy Zambrano, volante destacado de Libertad de Loja, se sumó a Liga de Quito. El mediocampista de corte tenía también el interés de Barcelona y Emelec según reportes de prensa.

La lesión de rotura de ligamento cruzado de José Quintero sumado a la casi segura venta de Daniel De La Cruz y la muy probable venta de Josué Caicedo al FC Barcelona obligó a Liga de Quito a buscar un nuevo lateral.

Los objetivos deportivos de Liga de Quito para este semestre son seguir en pelea en la LigaPro para clasificar a Libertadores 2027, así como avanzar de fase en la presente Copa, pensando también en la tabla del Mundial de Clubes.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Frangoy Zambrano – Libertad de Loja.

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