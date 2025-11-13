Liga de Quito los eliminó y ahora va por tres jugadores del Deportivo Cuenca

Liga de Quito busca refuerzos y justamente hay tres futbolistas del Deportivo Cuenca que podrían sumarse al cuadro ‘albo’ para el 2026. Dos son de las figuras del club azuayo.

En la transmisión del partido por Copa Ecuador, señalaron que Alejandro Tobar y Eugenio Raggio están en la lista de futbolistas que Tiago Nunes considera para el 2026. El defensa central argentino a sus 24 años se consolidó como uno de los elementos con mayor proyección.

A Raggio también lo ponen en planes de Barcelona, y sería el segundo defensa que está en planes de ambos equipos, el primero es Bryan Bantaberry. Alejandro Tobar por su parte también lo quiere Independiente del Valle.

El tercer jugador del Cuenca que estará en Liga de Quito 2026 es Luis Estupiñán, el extremo ecuatoriano tiene contrato con los ‘albos’ y debe regresar para ser evaluado por el club.

Un volante central, un defensor, un delantero y un extremo son los cuatro puestos que quiere Liga de Quito para la siguiente temporada. En el equipo también puede haber salidas.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

