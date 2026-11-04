Liga de Quito no pierde tiempo y va por el fichaje de este delantero argentino para 2027

Para la siguiente temporada, Liga de Quito va por el fichaje de este delantero.

Liga de Quito ya está pensando en la temporada 2027 y en ahora sí competir por la LigaPro contra Independiente del Valle. Por lo cual, el equipo ecuatoriano ya se está moviendo en el mercado de fichajes y ahora estaría muy interesado en contratar a este delantero.

De acuerdo a la información que trasciende desde Perú, Liga de Quito estaría muy interesado en el fichaje del delantero argentino que ahora juega en Alianza Lima, Federico Girotti. El goleador asoma como una alternativa totalmente nueva para lo que viene haciendo LDU en las últimas semanas.

Liga de Quito ya se ha mostrado muy activa con lo que pase en el mercado peruano. El club ecuatoriano recientemente se hizo con el fichaje de José Carabalí que estaba jugando en Universitario de Deportes, y también lo siguió a Eryc Castillo.

Girotti aparece como una opción “más joven” para Liga de Quito y para reemplazar a Deyverson. El club en el mercado de fichajes recientemente estuvo relacionado con, por ejemplo, Cavani, que no juega un partido oficial desde el mes de febrero.

Girotti juega en Alianza Lima. (Foto: GettyImages)

Ya en LDU también se piensa fuertemente en lo que será la temporada 2027, porque en este 2026 casi no le quedan objetivos que alcanzar. El único torneo “importante” en este momento para el ‘Rey de Copas’ es la Copa Ecuador, donde está en semifinales.

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Los números de Federico Girotti en esta temporada

Ahora mismo, no ha sido la mejor temporada para Girotti. El delantero argentino alternó entre titularidades y suplencias a lo largo de todo el año. El delantero jugó un total de 27 partidos entre todas las competencias, marcó 4 goles y tuvo 2 asistencias.

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