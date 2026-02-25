Así recibió el Bernabéu a Otamendi tras sus choques con Vinicius en la ida

Finalmente llegó el día del partido de vuelta entre el Real Madrid y el Benfica por estos dieciseisavos de la Champions League que nos sitúan ahora mismo en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco espera hacer valer la diferencia de la ida en un choque marcado por las supuestas palabras de Gianluca Prestianni a Vinicius. Hoy el estadio del conjunto blanco se manifestó a la hora de escuchar por la megafonía el 11 de los portugueses.

Recordemos que Prestianni no hará parte del encuentro producto de la suspensión cautelar realizada por la UEFA después de que todo estallase hace una semana en el estadio Da Luz de Lisboa. Cuando se anunciaban los onces titulares de ambos equipos en la megafonía del estadio Santiago Bernabéu, la afición del conjunto blanco dedicó una especial pitada al equipo visitante por buena parte de los comentarios de su expedición alrededor de lo ocurrido con Vinicius en el partido de ida.

Destaca por encima de todo los silbidos que recibió el capitán del equipo portugués Nicolás Otamendi. Un hombre con el cual el propio Vinicius tuvo diferentes encontronazos a lo largo del partido de ida y cuyas imágenes mostrándole la Copa Mundial de selecciones de la FIFA tatuada en su estómago recorrieron el mundo por todo lo alto. El coliseo blanco intentó tomarse venganza a su manera antes de que empezase a rodar el balón.

Recordemos que tampoco la UEFA aceptó los pedidos de Benfica para levantar la suspensión cautelar de Prestianni. Benfica ha defendido al futbolista argentino desde el primer minuto y ha pedido por una investigación rigurosa de cara a no marcar lo que entendían como un precedente absolutamente peligroso en la historia del fútbol europeo. A minutos de que empiece a rodar la pelota ni mucho menos las cosas sea tranquilizado.

Recordemos que el vencedor de esta serie se enfrentará en la fase de octavos de final de la Champions ante el equipo que salga en el sorteo del viernes de Manchester City o Sporting de Lisboa. Podríamos volver a vivir un encuentro entre Pep Guardiola y la Casa Blanca del fútbol o un auténtico derbi de la capital portuguesa. El máximo ente del fútbol europeo realizará el sorteo mañana sobre el mediodía del viejo continente.

Datos claves

