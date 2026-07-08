Liga de Quito tendría dos refuerzos más para el regreso de LigaPro

Liga de Quito sigue buscando refuerzos y tendría dos nuevos jugadores listos, uno de ellos fue un campeón de la Copa Sudamericana 2023.

Liga de Quito no se relaja en el mercado de fichajes de LigaPro y ya tendría cerca de cerrar a dos jugadores. Uno de ellos es uno de los campeones de la Copa Sudamericana 2023.

Liga de Quito oficialmente confirmó interés por Junior Ayoví, lateral figura de Guayaquil City. El jugador podría ser uno de los refuerzos urgentes de Liga, tras la salida de Daniel De La Cruz y la lesión del ‘Choclo’ Quintero.

El segundo rumor que lo ponen en Liga de Quito para el torneo es Sebastián Gónzález. El volante canterano de Liga dejaría el fútbol de Dubai para voler a Ecuador.

González dejó el club en condición de agente libre en el 2024 en medio de renovaciones rechazadas, así mismo sonó para Barcelona e Independiente del Valle el año anterior.

Liga de Quito podría también dejar salir varios jugadores, algunos que tienen ofertas de equipos extranjeros y otros que no han tenido el rendimiento esperado en este primer semestre.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Sebastián González – Liga de Quito.

En resumen