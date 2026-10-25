Liga de Quito tendría ola de salidas tras casi quedarse fuera de la Copa Libertadores

Liga de Quito está casi afuera de la Copa Libertadores y el club tendría una ola de salidas para el 2027.

Liga de Quito está cerca de quedarse fuera de la Copa Libertadores 2027, un escenario que representaría un duro golpe económico para el club albo. Esto podría acelerar la salida de varios futbolistas, tanto nacionales como extranjeros.

En la cuota de extranjeros, Gian Franco Allala, Marcelo Weigandt y Lucas Rodríguez estarían entre los jugadores a los que Liga de Quito podría buscarles una salida. El lateral ha sido de los más flojos en el lateral de Gustavo Álvarez

En el ámbito nacional, uno de los nombres que más críticas ha recibido es el de Janner Corozo, por quien Liga de Quito habría pagado un millón de dólares a Barcelona SC. Luis Segovia y Sebastián González tampoco han logrado ofrecer el aporte que se esperaba de ellos,

A estas posibles salidas se sumarían las de Gabriel Villamil y Deyverson, quienes apuntarían a dejar el equipo albo. La situación del delantero brasileño ha generado cuestionamientos por su costo: cerraría el año con un salario cercano a los 75.000 dólares mensuales y menos de diez goles.

Con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 en riesgo, Liga de Quito tendría que tomar decisiones importantes para reorganizar su plantilla. Gustavo Álvarez deberá buscar refuerzos bajo la norma de un presupuesto reducido.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Publicidad