El titular de 'La Tri' que se lesionó y que ahora no volvería a jugar hasta el año 2027.

La Selección de Ecuador vuelve a sumar una mala noticia con un jugador titular después de lo que fue la lesión de Piero Hincapié. Ahora Marcelo Gallardo ya sabe que no contará con otro jugador que fue titular y figura en la época de Sebastián Beccacece.

El titular de la Selección de Ecuador que se baja del equipo nacional ya para el mes de noviembre y que no volverá a jugar hasta 2027 es el central, Joel Ordóñez. El tricolor sufrió una fractura de metatarsiano en el Mundial 2026 y lo ha complicado más de lo esperado.

En De Una confirmaron que Joel Ordóñez no volverá a jugar hasta la temporada 2027, puesto que, Brujas no quiere arriesgar el regreso del futbolista y se lo quieren tomar con un tiempo prudente. Es más, esa lesión impidió el fichaje del jugador por el Crystal Palace.

Joel Ordóñez fue una de las grandes revelaciones de Ecuador con Sebastián Beccacece y en el Mundial 2026 tuvo un partido de ensueño ante Alemania. Justamente, fue en este torneo donde el central se lesionó y quedó fuera de competencia.

Joel Ordóñez se lesionó en el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

El central ecuatoriano tendrá que primero sanar de su lesión, luego volver a entrenar y ahí finalmente se tendría que centrar en recuperar el nivel que lo hizo ser de los mejores del Mundial. Es un largo camino que también detiene cualquier chance de fichaje por otro equipo en Europa.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez mantiene un valor de mercado de 33 millones de euros, y es uno de los jugadores con mejor valoración en su equipo. No obstante, después de no jugar durante todo el semestre, lo más probable es que en 2027 (cuando regrese a las canchas) esta cifra disminuya.

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