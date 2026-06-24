Liga de Quito vendería a dos de sus jugadores luego del Mundial ¿titulares?

Liga de Quito alista la salida de dos jugadores para la segunda mitad del año luego del Mundial mientras que hay dos más en duda.

Liga de Quito parece estar bastante activo en este mercado de fichajes pese a la para del Mundial. Los ‘albos’ reportan que tienen dos salidas casi listas y dos posibles ventas más para el segundo semestre.

Según el periodista Michael Rosero, Gabriel Villamil y Juanse Rodríguez serían vendidos para la segunda mitad del año. El volante boliviano se quedaría en Sudamérica y el juvenil ecuatoriano se irá a Europa.

Ambos dejarían cerca de 2 millones de dólares a las arcas del club, en el caso del juvenil Liga guardará un porcentaje de sus derechos deportivos. Los ingresos lo usarán para un nuevo lateral derecho.

La prioridad para Liga es un nuevo lateral tras la rotura de ligamentos cruzado de José Quintero y la venta de Daniel De La Cruz. Ulises Ciccioli de SD Aucas fue ofrecido a Liga.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Juanse Rodríguez – Liga de Quito.