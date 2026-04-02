Este viernes 3 de abril de 2026 se enfrentan por la LigaPro, Liga de Quito y Barcelona SC en un encuentro clave por la fecha 7. Ambos clubes también llevan a este encuentro con toda la tensión de un Clásico y se espera un estadio lleno para el encuentro.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Barcelona SC?

El partido de Liga de Quito contra Barcelona SC por la fecha 7 de la LigaPro se jugará desde las 19H00 y solo se podrá ver por la plataforma de Zapping Sports +. El encuentro no se verá en televisión abierta por Teleamazonas o Ecuavisa.

Los aficionados también tenían dudas de algún cambio de plan de última hora como pasó en 2025, pero no será así. La misma televisora confirmó que el encuentro se verá por únicamente por la señal de Zapping Sports +.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Aunque todavía hay mucho campeonato por jugar, ya para Liga de Quito y Barcelona SC este partido es clave para no seguir perdiendo puntos contra IDV que va puntero. LDU llega tercero en la tabla de posiciones con 10 puntos, mientras que Barcelona SC es 6 sexto con 9 puntos.

¿A qué hora comienza el partido?

El partido entre Liga de Quito y Barcelona SC comenzará desde las 19H00 de este viernes, 3 de abril de 2026. Los dos equipos también decidieron que se juegue en este sábado, porque quieren llegar con descanso a su debut en Copa Libertadores.

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