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LigaPro le da a Emelec la mejor noticia de todas a horas de jugar con Liga de Quito

A horas de jugar contra Liga de Quito, Emelec recibe una noticia que cambia todo para el club en la tabla de posiciones de la LigaPro.

LigaPro le da la mejor noticia de todas a Emelec a horas de jugar contra Liga
© Imago/ Edit BVLigaPro le da la mejor noticia de todas a Emelec a horas de jugar contra Liga

Este sábado 25 de abril de 2026 Emelec enfrentará a Liga de Quito, en un partido de equipos “necesitados” que buscan la victoria para seguir mejorando en la tabla de posiciones de la LigaPro. El ‘Bombillo’ necesita los 3 puntos y ahora recibió una noticia que confirma una gran alegría.

En sus cuentas oficiales, la LigaPro señaló que Emelec ya tiene los 3 puntos que había recuperado a inicios de mes. Ahora el club ya figura en la tabla de posiciones con 11 puntos, mientras que después de ganarle a Técnico asomaba con 8 puntos.

Con estos 11 puntos, Emelec se ubica en la posición número 13 y queda a tiro de meterse entre los 8 mejores si gana a Liga. Además, en caso de conseguir la victoria, el equipo azul también igualará la línea de Liga de Quito que tiene 14 puntos y es séptima.

Hay una gran polémica después de que la FEF decidiera “devolverle” los 3 puntos a Emelec, por no cumplir con el pago de una deuda. El club argumentó que no correspondía la sanción disciplinaría porque aún ni empezaba el campeonato y solo debían ser multados.

LigaPro confirmó que Emelec recuperó los 3 puntos. (Foto: @LigaEcuabetec)

LigaPro confirmó que Emelec recuperó los 3 puntos. (Foto: @LigaEcuabetec)

El objetivo de la directiva de Emelec y del cuerpo técnico en esta temporada es justamente volver a ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. En los últimos dos años, el ‘Bombillo’ ha venido peleando el descenso y coqueteando peligrosamente con la chance de bajar.

¿A qué hora juega Emelec contra Liga de Quito y qué canal lo pasa?

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El partido entre Emelec y Liga de Quito comenzará desde las 17H00 de este sábado, 25 de abril de 2026. El encuentro no se podrá ver por televisión abierta y únicamente será transmitido a través de Zapping Sports.

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En síntesis:

  • Emelec recuperó oficialmente 3 puntos y suma 11 unidades en la tabla de posiciones.
  • El partido contra Liga de Quito inicia a las 17H00 del sábado 25 de abril.
  • La transmisión del encuentro será exclusiva a través de la plataforma Zapping Sports.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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