LigaPro le da a Emelec la mejor noticia de todas a horas de jugar con Liga de Quito

Este sábado 25 de abril de 2026 Emelec enfrentará a Liga de Quito, en un partido de equipos “necesitados” que buscan la victoria para seguir mejorando en la tabla de posiciones de la LigaPro. El ‘Bombillo’ necesita los 3 puntos y ahora recibió una noticia que confirma una gran alegría.

En sus cuentas oficiales, la LigaPro señaló que Emelec ya tiene los 3 puntos que había recuperado a inicios de mes. Ahora el club ya figura en la tabla de posiciones con 11 puntos, mientras que después de ganarle a Técnico asomaba con 8 puntos.

Con estos 11 puntos, Emelec se ubica en la posición número 13 y queda a tiro de meterse entre los 8 mejores si gana a Liga. Además, en caso de conseguir la victoria, el equipo azul también igualará la línea de Liga de Quito que tiene 14 puntos y es séptima.

Hay una gran polémica después de que la FEF decidiera “devolverle” los 3 puntos a Emelec, por no cumplir con el pago de una deuda. El club argumentó que no correspondía la sanción disciplinaría porque aún ni empezaba el campeonato y solo debían ser multados.

LigaPro confirmó que Emelec recuperó los 3 puntos. (Foto: @LigaEcuabetec)

El objetivo de la directiva de Emelec y del cuerpo técnico en esta temporada es justamente volver a ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. En los últimos dos años, el ‘Bombillo’ ha venido peleando el descenso y coqueteando peligrosamente con la chance de bajar.

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¿A qué hora juega Emelec contra Liga de Quito y qué canal lo pasa?

El partido entre Emelec y Liga de Quito comenzará desde las 17H00 de este sábado, 25 de abril de 2026. El encuentro no se podrá ver por televisión abierta y únicamente será transmitido a través de Zapping Sports.

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