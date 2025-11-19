Es tendencia:
Gonzalo Plata

Lo primero que hizo Flamengo con Gonzalo Plata tras su polémica y partido con Ecuador

La primera decisión de Flamengo con Gonzalo Plata tras sus grandes polémicas.

Por Jose Cedeño Mendoza

La primera decisión de Flamengo con Gonzalo Plata
La primera decisión de Flamengo con Gonzalo Plata

Gonzalo Plata protagonizó un gran escándalo con Flamengo al estar en una fiesta después de ser expulsado en un partido. Sin embargo, no hubo tiempo en ese momento para ver las “consecuencias”, ya que el jugador ecuatoriano viajó a jugar contra ‘La Tri’.

Ahora, después de disputar dos amistosos con la Selección de Ecuador, Gonzalo Plata regresó a Brasil para reportar con Flamengo. Y la primera decisión del equipo brasileño es dejarlo como suplente, esto también porque el jugador apenas viene llegando de jugar con ‘La Tri’.

El “clima” para Gonzalo Plata ha quedado muy “caliente” por estas últimas polémicas, ya que el jugador ecuatoriano es muy criticado en Brasil, y ya incluso le están buscando un reemplazo. Ahora el tricolor tendrá que “remar” desde atrás para volver a ser titular.

Se especula que el futuro de Gonzalo Plata estaría fuera de Flamengo. No obstante, el ecuatoriano aún tiene contrato y si lo quieren vender, sería para sacar un importante recurso por él. El tricolor tampoco buscaría salir teniendo tan cerca el Mundial de 2026.

Gonzalo Plata jugó con Ecuador en sus amistosos.

Gonzalo Plata jugó con Ecuador en sus amistosos. (Foto; GettyImages)

Flamengo se juega ante Fluminense un partido clave en su intención de seguir peleando por el Brasileirao. El ‘Fla’ ahora mismo es líder del torneo con 72 puntos, superando con 3 unidades a Palmeiras, con quien también peleará por ganar la Copa Libertadores.

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Gonzalo Plata ha jugado un total de 46 partidos entre todas las competencias. El jugador tricolor ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. El futbolista se perderá la final de la Copa Libertadores por la roja que recibió en semifinales.

En síntesis

  • El jugador Gonzalo Plata protagonizó un escándalo en Flamengo tras ser expulsado en un partido.
  • Flamengo dejó a Gonzalo Plata como suplente tras su regreso de jugar con Ecuador.
  • Flamengo es líder del Brasileirao con 72 puntos y jugará la final de Copa Libertadores.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
