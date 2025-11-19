Sebastián Beccacece termina la polémica con Jeremy Arévalo con una contundente frase: “Es un chico…”

Sebastián Beccacece sigue siendo muy cuestionado en la Selección de Ecuador, tras los últimos resultados en la fecha FIFA. Sin embargo, ahora también se suma los escasos minutos que decidió darle a Jeremy Arévalo para que juegue. El joven delantero ecuatoriano viene siendo el goleador del ascenso en España.

Arévalo apenas jugó 5 minutos en el partido ante Canadá. Asimismo, durante la semana surgieron rumores sobre su estado físico. Contra Nueva Zelanda no jugó ni un solo minuto y ante esta falta de oportunidades y espacio, Beccacece terminó todo con una contundente frase.

En rueda de prensa, Sebastán Beccacece afirmó que lo más importante es que Jeremy Arévalo ya se pudo sumar al grupo de jugadores de ‘La Tri’, más allá del tiempo de juego: “Es un chico al que le tocó entrar el otro día y sumar entrenamientos. Tendrá un desafío personal porque su club le va a exigir pelear por el ascenso, seguir con esa contundencia“, comentó Beccacece.

Por otro lado, también agregó: “Para nosotros es muy importante haber tenido la posibilidad de que pueda vincularse en el día a día y trabajar con nosotros. Es un chico que viene haciendo muy bien las cosas”. Con esto Beccacece quiere bajar la intensidad a todos los rumores que surgen con el delantero.

Jeremy Arévalo viene demostrando un gran nivel en España y se espera que se este sea firme para las siguientes semanas y el delantero pueda salir a otro equipo en Europa. A la puerta del ecuatoriano han llegado equipos como Roma, Stuttgart, Frankfurt, Atalanta y otros.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de curso, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El joven delantero ha marcado ya 7 goles. Lleva en cancha más de 650 minutos y se espera que después de este debut internacional pueda sumar más presencia en España.

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Jeremy Arévalo tiene un valor de mercado de 1 millón de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. Sin embargo, Arévalo solo saldría de España, si los equipos que lo quieren van por su cláusula de rescisión, esta sería de 7 millones de euros.

