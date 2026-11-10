Lo quisieron todos y Hernán Galíndez eligió su nuevo equipo para el 2027

Hernán Galíndez cerrará su carrera profesional en Ecuador, tal como lo anticipó hace varios años. La incógnita era en qué equipo jugaría y ahora revelan cuál habría sido su decisión entre todas las ofertas que recibió

Según Havoline Deportivo, Hernán Galíndez habría elegido a Emelec como su último club profesional. El conjunto azul busca un arquero titular tras la no renovación de Pedro Ortiz y el seleccionado ecuatoriano sería el elegido para ocupar ese puesto.

Galíndez tenía, según los reportes, propuestas de Barcelona SC, Emelec y Aucas. Aunque parecía que el cuadro capitalino tenía ventaja por ser un equipo donde ya jugó y fue campeón 2022, finalmente irá a Guayaquil.

Además del motivo familiar para regresar al país, Emelec habría presentado una oferta económica superior, según el mencionado medio. Universitario de Deportes de Perú también figuraba entre los clubes interesados en contratar al arquero.

Actualmente, Hernán Galíndez es titular en Huracán de Argentina, equipo que buscaba asegurar su continuidad. Sin embargo, desde diciembre el portero habría expresado su decisión de regresar a Ecuador para disputar la temporada 2027.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

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Gonzalo Nápoli

Luca Klimowicz

Sergio Quintero

Estalin Segura

Eduardo Bores

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffith

Mario Valero

Pedro Ortiz

Jeampaul Herrera

Jaime Ayoví

Andrés Viteri

Ezequiel Castañeda

Francisco Pizzini