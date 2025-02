Los dos ecuatorianos del exterior que podrían llegar a Liga de Quito

Liga de Quito avanza en sus primeros partidos pero aún no cubre la sensible baja que tuvo la salida de Ezequiel Piovi, esto con cada vez menos opciones. El volante Álvaro Madrid no llegó y ahora son dos ecuatorianos en el exterior los que podrían llegar cuadro ‘albo’.

El primero es Jefferson Intriago, el volante justamente dejó Liga de Quito en el 2019 y firmó, en polémicas condiciones, con el Tigres de México. Ahora con la nueva directiva, los ‘albos’ podrían intentar su regreso a la LigaPro.

El segundo también milita en la Liga MX, con Jordan Sierra otra vez recibiendo sondeos para regresar al fútbol ecuatoriano. En su momento lo llamó Emelec y Barcelona.

Ambos son de los registros del Mazatlán y para buscar protagonismo podrían analizar su vuelta al fútbol ecuatoriano, tal como hizo Carlos Gruezo en esta temporada.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

