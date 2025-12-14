Tiago Nunes aún no recibe sus fichajes y ya decidió su futuro en Liga de Quito

Liga de Quito empieza a delinear su proyecto para la siguiente temporada, sin embargo ahora tienen una nueva incógnita por resolver: el futuro de Tiago Nunes. El DT brasileño definió dónde seguirá su carrera para el 2026 luego de rumores.

Desde el club confirmaron que Tiago Nunes seguirá en el 2026 con Liga de Quito, esto pese a rumores que lo ponían en planes de equipos de su natal Brasil, clubes de Perú e incluso la Selección Peruana para las siguientes Eliminatorias.

Tiago Nunes tiene contrato hasta diciembre 2026 con los ‘albos’ y planea respetarlo, sin embargo fue enfáctico en pedir fichajes para la plantilla luego de que este año sufrieran pocas variantes.

Un delantero, un central, un volante creativo, un arquero y un extremo son las posiciones que Liga estaría buscando por pedido de Tiago Nunes para el 2026. Los únicos nombres que suenan como rumores por ahora son Luis Fernando León, Lorenzo Faravelli, Fernando Zampedri entre otros.

Sobre las salidas, Liga podría ver a Gabriel Villamil, Fernando Cornejo, Ricardo Adé, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y Michael Estrada con ofertas para salir al exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Tiago Nunes peleó Copa Ecuador, LigaPro, Copa Libertadores hasta el final. Foto: Getty.

