Los cuatro extranjeros que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

Liga de Quito no quiere volver a pasar apuros por una plantilla limitada la próxima temporada y desde ya la directiva quiere tenerle listos refuerzos para Tiago Nunes.

Este jueves conocieron cuatro refuerzos desde el extranjero que quiere el DT brasileño, dos de ellos ya estuvieron bajo el mando de Nunes en sus equipos anteriores. El primero es el brasileño Nikao, volante ofensivo que juega en China y fue campeón junto a Nunes en el Athletico Paranaense.

Los otros nombres apuntan a una sola posición: la del delantero. Nicolás López es uno de los delanteros en carpeta, el actual goleador de Nacional de Uruguay con pasos por México, Italia y España fue pedido por el entrenador.

El segundo jugador conocido por Nunes es Fernando Zampedri, el delantero de U. Católica de Chile coincidió con el DT de Liga de Quito el año pasado. Viene de marcar 15 goles en 22 partidos con su club.

El tercer delantero, cuarto extranjero, es Octavio Rivero, este jueves confirmaron que Liga consultó por el delantero uruguayo de Barcelona SC. El enganche y delantero son las posiciones prioritarias para Nunes.

Fernando Zampedri – U. Católica

Publicidad

Publicidad

Nikao – Athletico Paranaense

ver también Liga de Quito los eliminó y ahora va por tres jugadores del Deportivo Cuenca

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

En resumen

El DT Tiago Nunes quiere al volante ofensivo Nikao, campeón con él en Athletico Paranaense.

Fernando Zampedri, delantero de U. Católica de Chile, coincidió con Nunes el año pasado.

Los delanteros Nicolás López y Octavio Rivero de Barcelona SC son otros objetivos.

Zampedri viene de marcar 15 goles en 22 partidos con su club.

Publicidad