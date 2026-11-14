Los “fichajes” que podría tener Atlético FC en 2027 tras ser comprado por el Atlético de Madrid

Todos los fichajes que el Atlético FC de Ecuador podría tener, tras ser adquirido en un 50% por el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid anunció oficialmente que compró el 50% del Atlético FC para la siguiente temporada. El equipo ecuatoriano ya venía trabajando a nivel dirigencial y estructural con esa guía y ahora el equipo ‘Colchonero’ se mete de lleno en esta operación.

¿Qué “fichajes” podría tener el Atlético FC?

El Atlético FC no ha venido haciendo grandes fichajes o “perdiendo la cabeza” por contratar a nuevos jugadores en los últimos años, por lo cual, el club podría seguir la misma dinámica en los siguientes meses y más que todo se centrarían en mantener la plantilla que ascendió.

Con la ayuda de Atlético de Madrid el club también adquiere una importante “estabilidad económica” que le permitirá mantener a dichos jugadores. Uno de los futbolistas que se podría quedar en el club es Fidel Martínez que ya estuvo con ellos en este 2026.

Es la primera vez que en Ecuador un equipo de las características de Atlético de Madrid entra en la operación de un club y lo compra. Por lo cual, esto podría abrir las puertas para otros grandes clubes que tienen la multipropiedad como estrategia para entrar a en la LigaPro.

¿A qué equipos se incorpora Atlético FC?

Este movimiento es muy importante para Atlético de Madrid porque es la primera vez que hacen un movimiento de estas características en Sudamérica. El Atlético FC ahora forma parte de la familia colchonera con los siguientes equipos: Atlético San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá).

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