Liga de Quito cerró el año peleando puestos altos de LigaPro, semifinales de Copa Libertadores y en carrera en Copa Ecuador, uno de los responsables es Tiago Nunes y como era de esperarse, tiene chances de cambiar de equipo para el 2026.

Según medios de Perú, la Selección Peruana tiene en mente al entrenador brasileño para el siguiente proceso de Eliminatorias. No es la primera vez que la Bicolor tiene en mente al DT de Liga de Quito.

Los ‘albos’ tienen firmado a Nunes hasta finales del 2026 y ya alistan el equipo para la siguiente temporada e incluso el entrenador pidió varios refuerzos en distintas posiciones.

Tiago Nunes tiene un paso positivo en el fútbol peruano, en concreto con Sporting Cristal. La Selección de Perú no clasificó al Mundial 2026 y busca alguien que realice el recambio generacional.

No es el único nombre vinculado al fútbol ecuatoriano que interesa a la Bicolor, otros dos nombres que han sonado son Fabián Bustos, campeón con Barcelona SC, y Sebastián Beccacece, actual entrenador de Ecuador.

Los números de Nunes como DT de Liga de Quito

Al frente de Liga de Quito, Nunes ha dirigido un total de 27 partidos entre todas las competencias. El DT lleva 16 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Ahora mismo, está lejos de pelear la LigaPro, pero podría pelear la posibilidad de ganar la Copa Ecuador.

