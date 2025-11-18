Tiago Nunes ha sido el gran responsable de que Liga de Quito vuelva a pelear a nivel internacional y recientemente estuviera en semifinales de la Copa Libertadores. Se especuló con su futuro y posible salida y ahora en LDU confirman el futuro de su entrenador.

En Liga de Quito ya estarían trabajando en el proyecto para 2026 y sería bajo la dirección de Tiago Nunes. El DT y el club han encontrado coincidencias que los mantendrán juntos para el siguiente año. El mismo entrenador avisó que el equipo peleará la siguiente Copa Libertadores.

“Para jugar en Liga se necesita jerarquía y saber soportar la presión, los equipos grandes como Liga están preparados para ganar estos partidos y desde hoy nos estamos preparando para volver a pelear por la Copa Libertadores“, comentó el entrenador tras vencer a Emelec en la Copa Ecuador.

Tiago Nunes tendrá en 2026 la gran posibilidad de formar el equipo desde el inicio y plasmar completamente una idea que lo tuvo a pocos minutos de jugar la final de la Copa Libertadores. Por lo cual, la hinchada de LDU se termina ilusionando con este sueño.

Tiago Nunes tendrá la obligación de llevar a Liga de Quito de nuevo a ganar un campeonato importante en 2026. Ya que el DT, también ganó varios críticos después de que su equipo perdiera 4 a 0 contra Palmeiras en una lleva histórica en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nunes como DT de Liga de Quito

ver también ¡Última hora! La Selección de Ecuador estaría en el Bombo 2 del Mundial 2026 gracias a Escocia

Al frente de Liga de Quito, Nunes ha dirigido un total de 27 partidos entre todas las competencias. El DT lleva 16 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Ahora mismo, está lejos de pelear la LigaPro, pero podría pelear la posibilidad de ganar la Copa Ecuador.

Encuesta¿Hace bien LDU en mantener a Nunes como su DT? ¿Hace bien LDU en mantener a Nunes como su DT? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Tiago Nunes dirigirá el proyecto de Liga de Quito para la temporada 2026 .

dirigirá el proyecto de Liga de Quito para la temporada . El DT Tiago Nunes buscará pelear la próxima Copa Libertadores con LDU.

buscará pelear la próxima con LDU. Nunes ha dirigido 27 partidos con LDU, registrando 16 victorias y 6 derrotas.

Publicidad