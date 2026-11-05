Los tres primeros refuerzos que busca Emelec para el 2027

Emelec vuelve a quedarse fuera de un torneo internacional y, con el objetivo de revertir esta situación en 2027, ya comienza a planificar la próxima temporada. El ‘Bombillo’ tendría tres primeros nombres apuntados para reforzar su plantilla.
José ‘Choclo’ Quintero, Alexander Domínguez y Pablo Lago serían los tres jugadores que Emelec habría contactado. Los dos primeros son referentes de Liga de Quito y multicampeones con los ‘albos’.
Pablo Lago es un volante y extremo derecho de apenas 19 años que milita en Juventud de Uruguay. El futbolista es considerado una de las promesas de su club y podría tener su primera experiencia internacional con un salto a la LigaPro.
Emelec necesitaría cerca de diez refuerzos si se concretan las aproximadamente 15 salidas que tendría el plantel por finalización de contrato. La planificación también dependerá de las decisiones sobre el cuerpo técnico, en medio de rumores.
Ezequiel Medrán fue ratificado como entrenador de Emelec debido a su contrato vigente hasta 2027, aunque las críticas constantes podrían provocar un cambio de rumbo. También aparecen rumores sobre un posible regreso de Guillermo Duró.
Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir
A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:
- Gonzalo Nápoli
- Luca Klimowicz
- Sergio Quintero
- Estalin Segura
- Eduardo Bores
- Ignacio Guerrico
- Ariel Mina
- Víctor Griffith
- Mario Valero
- Pedro Ortiz
- Jeampaul Herrera
- Jaime Ayoví
- Andrés Viteri
- Ezequiel Castañeda
- Francisco Pizzini
Pablo Lago – Juventud de Uruguay.