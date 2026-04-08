CONMEBOL le daría la peor noticia de todas a Barcelona tras perder contra Cruzeiro

Barcelona arrancó con pie izquierdo la Copa Libertadores 2026 tras perder contra el Cruzeiro de Brasil, pero esa no sería la única mala noticia que reciban los ‘toreros’. La CONMEBOL le pondría una durísima sanción a los ‘toreros’ para los partidos siguientes.

Según reporta el periodista Juan Francisco Rueda, el árbitro Juan Benítez reportó en su informe que recibió agresiones de parte de los hinchas de Barcelona. Hinchas locales habrían lanzado objetos con impacto al central, lo que acarrearía una sancón.

La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL ya habría abierto un expediente y la sanción sería oficial la próxima semana. Los castigos serían desde una multa que podría oscilar desde los 15 mil dólares, hasta los 150 mil dólares dependiendo de la gravedad.

La multa no sería el único impacto económico, ya que podrían tener aforo reducido en los dos siguientes partidos de la fase de grupos, contra Boca Jrs. y U. Católica, perdiendo una cifra considerable en taquilla.

¿Cuándo es el próximo partido de Barcelona en Copa Libertadores?

Barcelona SC visitará a Boca Juniors el martes 14 de abril de 2026 a las 19:00 en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, los argentinos arrancaron ganando en Chile.

Publicidad

¿Dónde ver a Barcelona en la Copa Libertadores?

Barcelona jugará la Copa Libertadores y sus partidos los puedes seguir por ESPN a través de Disney+.

En resumen