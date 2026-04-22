Los clubes que quieren sacar a Luis Fragozo de Emelec

Emelec consiguió una agónica victoria contra Técnico Universitario en Ambato y uno de los jugadores destacados es Luis Fragozo. El juvenil de 16 años es uno de los puntos altos del campeonato ecuatoriano y ya hay clubes interesados en sacarlo.

Según medios locales, desde la liga de Bélgica y el Cruzeiro de Brasil están interesados en contratar a Fragozo para el 2027. El jugador mantiene contrato con los azules hasta el 2026 pero el club le ofrecerá una renovación por tres años más.

Para que su salida se de antes de ese tiempo, Emelec podría recibir más de 1 millón de dólares. Medios capitalinos también habían apuntado a un supuesto interés de Independiente del Valle.

Luis Fragozo es parte también de la Selección de Ecuador sub 17 que se metió a las semifinales del Sudamericano, así mismo ha sido llamado por Sebastián Beccacece a micro ciclos con la mayor.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina, Angelo Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Luis Fragozo – Selección de Ecuador.

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En resumen