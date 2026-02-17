Es tendencia:
Jhon Durán

VIDEO | Fue su debut y Jhon Durán casi pierde la cabeza y se gana la tarjeta roja

Jhon Durán dejó una insólita acción en la que casi se gana la tarjeta roja en Rusia.

Por Jose Cedeño Mendoza

Durán explotó contra un rival de la peor manera en Rusia
Jhon Durán ya da mucho de que hablar tras su polémico debut en Rusia. El goleador colombiano se fue en un movimiento inesperado a jugar con el Zenit y ahora el delantero estuvo al borde la roja. Perdió la cabeza en una jugada ofensiva y se ganó la amarilla.

Durán fue a buscar una pelota en ataque y en una disputa con el defensa el colombiano lo agarró del cuello y quedaron muy cerca de que todo se caliente un poco más. Esto hizo que el árbitro sancione con amarilla y les pida calma a ambos jugadores.

El amistoso fue entre el Krasnodar y Zenit, que al final ganó el equipo de Durán 1 a 0. El colombiano deberá llevar un proceso de adaptación en los siguientes meses para rendir en una Liga que es totalmente nueva para él. Solo estará a préstamo en este semestre.

Durán es la gran “apuesta” del Zenit para esta temporada. El club busca tener un delantero a la altura para volver a competir y es por eso que también se comprometieron a pagar el sueldo del jugador en un gran porcentaje. El club ruso cubre más de 8 millones, de los 22 que gana el colombiano por año.

A todos los hinchas sorprendió que Jhon Durán tomara esta decisión, cuando venía subiendo su nivel en Fenerbahce y podría seguir destacando en Europa, incluso pensando en el Mundial de 2026. El delantero colombiano se alejó de la Selección Colombia con esta decisión.

El sueldo de Jhon Durán en el Zenit

¿Benedetto jugará? Barcelona SC pierde a otro refuerzo para enfrentar a Argentinos Juniors

¿Benedetto jugará? Barcelona SC pierde a otro refuerzo para enfrentar a Argentinos Juniors

Jhon Durán tiene un salario superior a los 10 millones en Zenit para esta temporada. El colombiano es uno de los mejores pagados de Al Nassr, dueño de su pase. El colombiano saldría vendido en el próximo mercado de verano, ya que no cuenta para el equipo de Arabia Saudita.

Encuesta

¿Cómo le irá a Jhon Durán en Rusia?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Jhon Durán debutó con el Zenit tras su polémico traspaso desde el fútbol europeo.
  • El delantero colombiano recibió una tarjeta amarilla por agarrar del cuello a un rival.
  • El club ruso cubre 8 millones de los 22 millones anuales del sueldo total.
