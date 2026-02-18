César Farías da el bombazo y este sería el once de Barcelona SC para enfrentar a Argentinos Juniors

César Farías vivirá su primer partido oficial con Barcelona SC en el encuentro ante Argentinos Juniors este miércoles, 18 de febrero de 2026. El DT ya hizo una importante pretemporada y ahora sorprende a todos los hinchas y saldrá a la cancha con este once.
El once de Barcelona SC para enfrentar a Argentinos
Sorpresa total con el once de Barcelona SC, puesto que, César Farías le daría minutos a Benedetto para que debute oficialmente. De acuerdo, a la información de Juan Francisco Rueda, este es el once de Barcelona SC en la Copa Libertadores:
- Contreras
- Carabalí
- Baez
- Sosa
- Perlaza
- Montaño
- Celiz
- García/ Martínez
- Jandry Gómez
- Rojas
- Darío Benedetto
Con este once, César Farías buscará la gran hazaña en esta llave y eliminar a un Argentinos que viene en un gran momento venciendo a River Plate. Para Barcelona SC, este partido representa casi toda su temporada a nivel económico.
Para ambos equipos esta serie es “todo o nada”. Debido a que, el que gane se asegura, al menos jugar Copa Sudamericana. Mientras que, el que se quede eliminado no podrá jugar ningún torneo CONMEBOL en toda la temporada y solo jugará a nivel local.
¿Qué canal pasa el partido de Barcelona SC ante Argentinos Juniors?
Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.
