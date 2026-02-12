La Selección de Ecuador vivirá un momento de inflexión en unos meses tras las elecciones por la presidencia. Esteban Paz se perfila para ser candidato y ahora revelan otro de los entrenadores que podrían reemplazar a Sebastián Beccacece.

Según cuenta el periodista Aurelio Dávila, el argentino Luis Zubeldía es otro de los entrenadores que tendría en mente Esteban Paz para la Tri luego del Mundial. Ambos coincidieron en Liga de Quito en la temporada 2023, siendo campeones de LigaPro y Copa Sudamericana.

Zubeldía se encuentra actualmente en el Fluminense de Brasil donde cumple su segunda temporada y viene de ser campeón del torneo Estatal de Río de Janeiro, por encima de Flamengo.

Con esto el ex Liga de Quito, Barcelona SC, Lanús, Santos Laguna entre otros se suma a Guillermo Almada como los nombres de DTs que le gustan a Esteban Paz para el comando técnico.

Las elecciones de la FEF se llevarán a cabo en los últimos meses del presente año, Esteban Paz ya tiene armada su lista con tres directivos más con experiencia en Ecuador.

Los otros candidatos a la presidencia de la FEF

Por el momento Francisco Egas es el otro directivo que ha expresado su voluntad de ser otra vez reelecto en el organismo, otros nombres como Carlos Tenorio han mostrado interés pero no han hecho el anuncio oficial.

Publicidad

Publicidad

ver también Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

Luis Zubeldía – Esteban Paz. Foto: LDU

En resumen