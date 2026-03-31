Delfín había encendido las redes sociales de la LigaPro con una “viral” burla contra Manta en redes sociales con un meme. Sin embargo, aquella publicación no se quedó solo en redes sociales, sino que trascendió a los campos legales y ahora el equipo ‘Cetáceo’ está obligado a pagar una multa.

Este martes 31 de marzo de 2026 se reveló que Delfín fue “condenado” a pagar una multa de 2 mil dólares y a pedir disculpas públicas en redes sociales por esta burla contra Manta. Además, el club también tendrá que borrar aquel polémico meme que desató la polémica.

Esto ha generado un importante debate en redes sociales, puesto que, Manta también se empezó a burlar Delfín en redes sociales con otro tipo de memes. No obstante, estos no fueron condenados ni generaron que se llegue a una demanda en los juzgados.

Desde las cuentas oficiales de Delfín aún no se ha publicado nada en redes sociales, pero se espera que en los próximos días se dé alguna postura oficial ante estos hechos. El club viene trabajando esa estrategia de marketing desde el comienzo de la temporada.

Delfín fue condenado a pagar esta multa.

Esta “victoria” de Manta también sienta un precedente en el fútbol ecuatoriano y es que ahora los equipos tendrán que “cuidarse” de los posteos o de las tradicionales “jodas” contra los tradicionales rivales después de alguna victoria importante.

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El puesto de Manta y Delfín en la tabla de posiciones en la LigaPro

De momento, Delfín se ubica en la novena posición de la tabla de posiciones de de la LigaPro, mientras que Manta es penúltima con 4 puntos y está muy cerca de pelear descenso si no vuelve pronto al camino de la victoria:

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En síntesis:

Delfín fue multado con 2 mil dólares por realizar una burla en redes sociales contra el Manta.

fue multado con por realizar una burla en redes sociales contra el Manta. El club “Cetáceo” deberá borrar el meme de la polémica y ofrecer disculpas públicas oficiales.

oficiales. Delfín ocupa la novena posición de la LigaPro, mientras que el Manta es penúltimo con 4 puntos.