Kendry Páez no deja a nadie indiferente en River Plate y no deja de protagonizar noticias en Argentina. Ahora revelaron que el ecuatoriano tuvo un reclamo por parte de la plantilla del equipo ‘Millonario’. Todo esto, a la espera de su debut oficial con la camiseta de River.

Pablo Sager reveló en DSports que los jugadores de River Plate le dieron varios consejos a Kendry Páez después de que se revelaron varias fotografías virales del ecuatoriano en Argentina. Sobre todo apuntaron a aquellas fotos donde el ecuatoriano comía una milanesa con el escudo de River.

De acuerdo a Sager, los jugadores de River ya estuvieron “adoctrinando” a Páez para la convivencia del club. “Cualquier cosa que hagas en River se magnifica”, le habrían advertido al jugador ecuatoriano. Esto en referencia a su comida con el escudo de River.

Los futbolistas lo aconsejaron al ecuatoriano por todo lo que esto puede generar. Además, también se reveló que el plantel de River se vio muy sorprendido por la pierna izquierda del jugador ecuatoriano y toda la calidad que este mismo tiene para la plantilla.

Kendry ya tiene nuevo número en River Plate y en esta temporada jugará con la camiseta número 19. El ecuatoriano podría debutar este fin de semana en el Más Monumental, no obstante, sigue siendo una incertidumbre. El club quiere llevarlo de a poco hasta que esté al 100% desde lo físico.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de 2027. El jugador ecuatoriano está cedido por Chelsea, pero no hay una opción de compra. Sin embargo, el club argentino apuesta por la posibilidad de ganar un porcentaje por una futura venta al tener un “derecho de vidriera”.

Los números de Kendry Páez en Francia

El recorrido de Kendry Páez en Francia no fue el mejor, el jugador ecuatoriano apenas superó los 700 minutos en el último semestre de 2025. Solo jugó 21 partidos entre todas las competencias. La ‘Joya’ ecuatoriana apenas terminó marcando 1 gol.

