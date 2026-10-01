Fueron criticados en la fecha FIFA y Marcelo Gallardo los podría dejar fuera de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tuvo varios jugadores que fueron criticados tras los dos amistosos de la fecha FIFA.

Luego de los dos amistosos de la gira por Asia, varios jugadores de la Selección de Ecuador quedaron bajo la lupa por su rendimiento. Marcelo Gallardo tendrá que evaluar lo mostrado en estos partidos y algunos nombres podrían perder espacio en la próxima convocatoria.

Entre los futbolistas más cuestionados aparecen Jordy Alcívar, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Jordy Caicedo, Jackson Porozo y Hernán Galíndez. El rendimiento colectivo dejó dudas en diferentes sectores y el nuevo entrenador tendrá que decidir quiénes continúan siendo parte de su base.

En algunos casos, la competencia podría complicar todavía más su continuidad. Alcívar, Porozo y Galíndez podrían dejar de ser convocados si Gallardo considera que existen alternativas con mayor peso para sus respectivas posiciones y decide ampliar la renovación de la Tricolor.

De hecho, Gonzalo Valle aparece como una alternativa para el arco, mientras que Denil Castillo es uno de los jugadores que podría ganar protagonismo en el mediocampo. Ambos ya forman parte de la primera convocatoria de Gallardo y los hinchas han pedido que tengan más minutos con la Selección.

Ahora Gallardo tendrá tiempo para analizar a los jugadores de la gira, seguir observando alternativas y definir la próxima convocatoria. El técnico argentino también deberá trabajar junto a la FEF en la elección de los rivales para la siguiente Fecha FIFA, donde Ecuador continuará con la preparación de su nuevo proceso.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin contra el perdedor de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá, el partido sería 01h30am (hora local).

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Gonzalo Valle – arquero de Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen