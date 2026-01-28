Emelec pelea semana a semana para levantar las sanciones y cancelar deudas, aún así no renuncian a reforzar equipos. Una de las listas a presentarse a las elecciones se ha fijado en un campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Juan Ramírez, volante izquierdo de último paso por Lanús estaría en la mira de la lista de Christian Noboa para llegar a Emelec según información de Radio Caravana. El jugador tiene contrato vigente con Boca Juniors pero no entra en planes, por lo que entrena apartado.

No hay ofertas formales según el periodista Fede Cristofanelli, sin embargo debido a que aún no son las elecciones del club y Noboa no es formalmente candidato, no puede presentar ofertas en nombre de Emelec

Por el momento el ex jugador ya contactó a otros nombres para arreglar su contrato de palabra, como es el caso de Anthony Landazuri y Braian Oyola. El club espera levantar sus sanciones FIFA a fin de este mes para poder presentar ofertas a través de su interventor.

El futbolista no fue renovado por el ‘Granate’ pero igual tuvo varios partidos, aunque casi todos de suplente y promediando 20 minutos por encuentro. Disputó 27 partidos en la temporada.

Las salidas que tendrá Emelec confirmadas

Son más de 15 salidas las que Emelec sufre para esta nueva temporada, los jugadores que se fueron son: Dixon Vera, Alexander González, Alfonso Barco, Luis Caicedo, Maicon Solis, Marcelo Meli, Roberto Garcés, Jackson Rodríguez, Christian Cueva.

Juan Ramírez – Boca Juniors. Foto: Getty

Los fichajes que suenan para Emelec

Con la posible candidatura de Cristhian Noboa, ahora también suenan fichajes para Emelec. Jugadores como Anthony Landazuri, Gonzalo Paz, son los recientes rumores para el club. Asimismo, Brian Oyola también suena para llegar al ‘Bombillo’.

