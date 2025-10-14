Es tendencia:
logotipo del encabezado
Michael Arroyo

Bombazo en Ecuador: Michael Arroyo regresaría a LigaPro

Michael Arroyo aún tendría una temporada más en el fútbol ecuatoriano y sorpresivamente lo ponen en uno de los grandes de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Bombazo en Ecuador: Michael Arroyo regresaría a LigaPro
Bombazo en Ecuador: Michael Arroyo regresaría a LigaPro

Los rumores de mercados de fichajes continúan para la temporada 2026 en el fútbol ecuatoriano y desde los medios se refirieron al sorpresivo nuevo club de Michael Arroyo. El experimentado volante nacional firmaría con un grande de LigaPro.

Según el periodista Luis Miguel Delgado, Michael Arroyo jugaría en Emelec en el 2026. A sus 38 años, Michael Arroyo regresaría al club azul tras más de 15 temporadas.

Actualmente Arroyo se encuentra jugando en la Segunda Categoría de Santa Elena, donde ya lleva tres temporadas. También jugó en Guayas siendo campeón provincial con Naranja Mecánica.

‘Gambetita’ dejó Emelec en el 2008 para pasar al Deportivo Quito, donde fue figura y campeón ecuatoriano. Estuvo dos años en México y en el 2012 firmó con Barcelona SC donde también fue campeón.

Sus mejores años los vivió en el América de México, donde ganó dos Ligas de Campeones de la CONCACAF y una Liga MX en tan solo tres temporadas con las ‘Águilas’.

Sin jugar contra México: ¡Ecuador se metió en el bombo 2 del Mundial!

ver también

Sin jugar contra México: ¡Ecuador se metió en el bombo 2 del Mundial!

Michael Arroyo - América de México.

Michael Arroyo – América de México.

Publicidad
Definido el primer ascendido y el primer descendido de la LigaPro 2025

ver también

Definido el primer ascendido y el primer descendido de la LigaPro 2025

Michael Arroyo y el salario que recibe en Segunda Categoría

Michael Arroyo conquistó dos títulos con el América de México, era una de las figuras de todo el torneo y percibía 70 mil dólares mensuales, hoy los salarios en Segunda Categoría o Ascenso, son cercanos a los mil dólares.

Miller Bolaños ascendió con Guayaquil City y confirman dónde jugará en el 2026

ver también

Miller Bolaños ascendió con Guayaquil City y confirman dónde jugará en el 2026

Los clubes en los que ha estado Michael Arroyo

Michael Arroyo en Ecuador ha sido campeón con el Deportivo Quito y Barcelona, mientras que en el exterior en México ganó títulos locales y domésticos, y en Gremio fue parte del plantel campeón Copa Libertadores 2017.

¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

ver también

¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Rabanal disparó contra Barcelona SC y ahora el 'Ídolo' pidió esta sanción para el DT de IDV
Fútbol de Ecuador

Rabanal disparó contra Barcelona SC y ahora el 'Ídolo' pidió esta sanción para el DT de IDV

¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club
Fútbol de Ecuador

¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club

José Contreras la rompió contra Argentina y Barcelona SC lo vendería por esta fortuna
Fútbol de Ecuador

José Contreras la rompió contra Argentina y Barcelona SC lo vendería por esta fortuna

Fue campeón con Liga de Quito y ahora daría el salto a River Plate
Fútbol de Ecuador

Fue campeón con Liga de Quito y ahora daría el salto a River Plate

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo