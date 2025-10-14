Bombazo en Ecuador: Michael Arroyo regresaría a LigaPro

Los rumores de mercados de fichajes continúan para la temporada 2026 en el fútbol ecuatoriano y desde los medios se refirieron al sorpresivo nuevo club de Michael Arroyo. El experimentado volante nacional firmaría con un grande de LigaPro.

Según el periodista Luis Miguel Delgado, Michael Arroyo jugaría en Emelec en el 2026. A sus 38 años, Michael Arroyo regresaría al club azul tras más de 15 temporadas.

Actualmente Arroyo se encuentra jugando en la Segunda Categoría de Santa Elena, donde ya lleva tres temporadas. También jugó en Guayas siendo campeón provincial con Naranja Mecánica.

‘Gambetita’ dejó Emelec en el 2008 para pasar al Deportivo Quito, donde fue figura y campeón ecuatoriano. Estuvo dos años en México y en el 2012 firmó con Barcelona SC donde también fue campeón.

Sus mejores años los vivió en el América de México, donde ganó dos Ligas de Campeones de la CONCACAF y una Liga MX en tan solo tres temporadas con las ‘Águilas’.

ver también Sin jugar contra México: ¡Ecuador se metió en el bombo 2 del Mundial!

Michael Arroyo – América de México.

Publicidad

Publicidad

ver también Definido el primer ascendido y el primer descendido de la LigaPro 2025

Michael Arroyo y el salario que recibe en Segunda Categoría

Michael Arroyo conquistó dos títulos con el América de México, era una de las figuras de todo el torneo y percibía 70 mil dólares mensuales, hoy los salarios en Segunda Categoría o Ascenso, son cercanos a los mil dólares.

ver también Miller Bolaños ascendió con Guayaquil City y confirman dónde jugará en el 2026

Los clubes en los que ha estado Michael Arroyo

Michael Arroyo en Ecuador ha sido campeón con el Deportivo Quito y Barcelona, mientras que en el exterior en México ganó títulos locales y domésticos, y en Gremio fue parte del plantel campeón Copa Libertadores 2017.