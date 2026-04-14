Michael Arroyo, en su mejor momento, fue uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano, sin embargo, el jugador se fue apagando y alejando de la primera división de Ecuador (LigaPro). Los últimos años ha estado en la segunda categoría (tercera división de Ecuador).

Ahora desde Mercado Fútbol revelan que el volante ecuatoriano podría entrar en planes de Oriente Petrolero de Bolivia y ser su nuevo fichaje. No obstante, aún no hay nada oficial para el ex jugador de Barcelona SC. El futbolista estuvo jugando en Espartanos, club amateur de Ecuador.

En este mercado de fichajes, Michael Arroyo también estuvo sonando para llegar a equipos como Emelec en la LigaPro. El jugador incluso se había “ofrecido” a jugar 6 meses gratis y luego de mostrar su rendimiento, el club podría ofrecerle un contrato.

Arroyo pasó por varios equipos de la LigaPro y pudo ser campeón de Ecuador con Barcelona SC. Además, también estuvo varios años en el extranjero brillando en diferentes equipos. Jugó varios años en el América de México donde lo recuerdan con gran cariño.

Michael Arroyo fue campeón con América. (Foto: GettyImages)

Los problemas fuera de las canchas son los que terminaron “estropeando” el camino de Arroyo en el fútbol. El jugador ecuatoriano pasó por diferentes equipos y en todos dejó buenas sensaciones, pero ahora se encuentra sin club y lejos de élite.

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Todos los títulos que ganó Michael Arroyo

A lo largo de su carrera, Michael Arroyo ha ganado un total de 7 campeonatos. El ecuatoriano ganó la LigaPro en 3 ocasiones, la Champions de la CONCACAF en otras 2, 1 torneo apertura de México y también formó parte de plantilla de Gremio que ganó la Copa Libertadores. Cumplirá 39 años a finales de abril.

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