Mientras Marcelo Gallardo gana 3.5 millones en Ecuador, el nuevo salario de Luis de la Fuente en España

¡Ecuación millonaria de DTs! Mientras Marcelo Gallardo gana 3.5 millones en Ecuador, esto es lo que cobrará Luis de la Fuente en España. El monto.

La danza de millones llegó a los entrenadores de las selecciones. Mientras la Selección de Ecuador terminaba de convencer a Marcelo Gallardo para que asumiera como nuevo entrenador, España le daba un merecido premio a Luis de la Fuente con la renovación de contrato y un nuevo salario. ¿Ganará más o menos que ‘El Muñeco’?

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol anuncia la incorporación del entrenador argentino Marcelo Daniel Gallardo como nuevo Director Técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol hasta el 2030. El ex jugador y entrenador argentino, de 50 años, asumirá la conducción de La Tri acompañado de su cuerpo técnico, iniciando una nueva etapa al frente de la Selección Nacional”, anunció la FEF y España no se iba a quedar atrás.

Luego de salir campeón del Mundial 2026 con un gran rendimiento en la final contra Argentina, España no dudó en renovar el contrato a Luis de la Fuente. El entrenador venía de tener un salario de 2.2 millones de dólares y ahora estará entre los cinco entrenadores de selección mejor pagos del mundo. ¿Ganará más o menos que Marcelo Gallardo?

Gran diferencia: Los salarios de Marcelo Gallardo y Luis de la Fuente

Marcelo Gallardo y Luis de la Fuente. (Foto: Getty)

La diferencia podría ir de 1.1 a 2.2 millones. El portal ‘Ecos Diarios’ reveló que Gallardo ganará 3.5 millones de dólares al año como entrenador de Ecuador. ¿Y Luis de la Fuente? En la renovación que le hizo la Real Federación Española de Fútbol, la ‘Cadena Ser’ reportó que el DT pasó a ganar un salario que está entre los 4.6 y 5.7 millones de dólares.

¿Quién tiene un contrato más largo, Gallardo en Ecuador o De la Fuente en España?

Aquí no hay diferencia… Tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol como la Selección de España les dieron contratos a Marcelo Gallardo y Luis de la Fuente hasta el Mundial 2030.

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