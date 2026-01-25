Manchester United le ganó al Arsenal y los hinchas apuntaron a Piero Hincapié

Luego de varios partidos de baja por lesión, Piero Hincapié regresó a la titularidad con el Arsenal, fue en la derrota 3-2 contra el Manchester United y los hinchas señalaron al ecuatoriano en algunos de los goles y tramos del partido.

Una vez más Mikel Arteta lo puso de lateral por izquierda, y si bien arrancó la jugada del primer gol del Arsenal, en defensa fue intrascendente. “Estuvo bien, nada destacable”, dijeron algunos.

“Se lo vio nervioso y poco técnico en los pases, se extraña a Caliaflori sin duda”, comentaron otros. Hincapié vino de más de un mes de lesión y regresó contra un duro rival.

Otros aficionados del líder de Inglaterra pidieron que a Hincapié se lo ponga en su puesto natural. “Es el mejor central que tenemos, tiene que jugar en su puesto natural o la Premier peligrará”.

Piero Hincapié fue substituido a los 58′ minutos, pero seguramente volverá a ser titular en el próximo partido de Premier League además de verle minutos en la Champions League.

El contrato de Piero Hincapié en Arsenal

El central ecuatoriano tiene un contrato hasta finales de esta temporada. Sin embargo, hay una obligación de compra sobre el pase de Hincapié, y si Arsenal no la activa, podría hacerlo Bayer Leverkusen. Lo más probable es que el ecuatoriano se quede en Londres por los siguientes años.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

