Moisés Ramírez definió su equipo para la siguiente temporada ¿vuelve a LigaPro?

El arquero ecuatoriano Moisés Ramírez habría definido ya su siguiente equipo tras un primer semestre irregular en Europa.

Moisés Ramírez parece haber encontrado su lugar en el fútbol europeo y su futuro empieza a definirse en Grecia. El arquero de la Selección de Ecuador se consolidó como titular en su equipo y ahora estaría cerca de recibir una propuesta que le permitiría continuar su carrera en el exterior durante varias temporadas más.

El Kifisias quedó convencido con el rendimiento del guardameta ecuatoriano y prepara una oferta para renovar su contrato. La apuesta llega pese al arranque irregular que tuvo Ramírez durante sus primeros meses en Europa

La confianza del club griego sería tal que la propuesta contemplaría extender su vínculo hasta junio de 2030. De concretarse, el arquero tendría estabilidad y un salario que supera el millón de dólares.

Esta continuidad también podría favorecer sus aspiraciones con la Selección de Ecuador, ahora dirigida por Marcelo Gallardo. Ramírez apareció en la primera convocatoria del entrenador argentino y, si mantiene su regularidad en Grecia, cumplirá la condición del DT a los jugadores.

El Kifisias representa el tercer club en la carrera profesional de Ramírez, después de sus pasos por Independiente del Valle y la Real Sociedad B, antes de llegar al fútbol griego. Había rumores de un regreso al país pero quedó descartado por aspiraciones del jugador.

Las estadísticas de Moisés Ramírez en el Kifisias FC de Grecia

Ramírez lleva apenas 7 partidos jugados en el semestre y ha recibido 8 goles, en Independiente del Valle fue campeón de la Copa Sudamericana 2022, Recopa 2023, LigaPro 2021 y Supercopa Ecuador 2022.

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Moisés Ramírez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen