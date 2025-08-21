El cambio de rendimiento en Emelec no tiene a todos contentos y es que desde otro club de LigaPro han lanzado unas duras declaraciones acusando al club azul. Juan Carlos León, DT de Libertad, asegura que desde el torneo están beneficiando al equipo guayaquileño.

“El partido contra Emelec fue raro y lo digo de frente: en ese partido nos metieron la mano… aquí maquillan todo“, empezó ‘Pechón’ León en charlas con MachDeportes.

“El entorno es el que quiere a otro club entre los seis primeros. Quieren meter un equipo sí o sí en el hexagonal uno, pero arriba existe un Dios”, continuó con una fuerte acusación.

“Entonces no compitamos, démosle los títulos a los equipos que tienen más hinchada o más años, eso no es así”, explicó de porqué cree que desde LigaPro intentan ayudar a Emelec.

“Le digo a la Comisión Nacional de Arbitraje y a la LigaPro que sea lo más trasparente posible en esta recta del campeonato, estamos a cinco fechas de que termine el torneo, y que sea la justicia la que impere”, finalizó.

¿Cómo va la tabla de posiciones de LigaPro?

Emelec se encuentra 9no con 35 puntos, a tres puntos del sexto puesto y final para clasificar al hexagonal que hoy lo tiene Libertad con 38 puntos. Quedan cinco partidos para la fase regular.