Este jueves 2 de abril de 2026 se confirmó que se revocó la prisión preventiva sobre Antonio Álvarez, el presidente de Barcelona SC. El directivo fue arrestado el pasado 11 de febrero por el ‘Caso Goleada’. Tras dos meses fuera, el presidente podrá regresar al club.

En la Corte Provincial de Pichincha se decidió que no había indicios suficientes de la existencia de delito de delincuencia organizada ni de la participación de los procesados, por lo que se dejó sin efecto la prisión preventiva. Por esto, Antonio Álvarez puede regresar a Barcelona SC.

En medio de todos los rumores sobre una posible sanción a Barcelona SC, ahora el club recupera algo de “calma” con el regreso del presidente. Con esto, la directiva vuelve a estar casi completa para el partido ante Liga de Quito y el inicio de la Copa Libertadores.

Antonio Álvarez vive un proceso muy polémico como presidente de Barcelona SC. El directivo tuvo que pasar por una nueva elección para asumir en 2024, los jugadores declararon que no les pagan sus sueldos en 2025 y ahora en 2026 fue a la cárcel.

Antonio Álvarez regresa a Barcelona SC. (Foto: API)

Mientras Álvarez no estuvo en Barcelona SC, quien ejerció como presidente fue Miguel Montalvo, que era Vicepresidente financiero del club. En su corto “mandato” se realizaron varios fichajes de último momento como el de Jefferson Intriago. Por lo cual, ahora Álvarez recupera su mandato.

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Antonio Álvarez no puede salir del país con Barcelona SC

Pese a que la justicia lo dejó salir de la cárcel, Antonio Álvarez aún tiene prohibición para salir del país. Por lo cual, el directivo no viajará con el club a los diferentes partidos de Copa Libertadores que le tocará jugar afuera de Ecuador contra Cruzeiro, Boca y U. Católica.

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