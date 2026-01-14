Ni Intriago ni Diego Palacios: El refuerzo sorpresa que presentó Liga de Quito

Este miércoles 14 de enero de 2026 Liga de Quito sorprendió a todos en el anuncio de sus nuevos fichajes para 2026. El ‘Rey de Copas’ ya había revelado a sus nuevos jugadores en redes sociales, pero en este evento sorprendió a todos con un nuevo jugador que nadie tenía en papeles.

En un evento muy esperado por sus aficionados, Liga de Quito presentó a todos los jugadores que vino anunciando en redes sociales en los últimos días. Jugadores como Alejandro Tobar, Janner Corozo, Luis Segovia y Jesús Pretell ya eran conocidos por los hinchas.

Sin embargo, en medio de la presentación, resulta que Liga de Quito tenía una sorpresa para todos en el fútbol ecuatoriano. Se especulaba con nombres como los de Jefferson Intriago y Diego Palacios, sin embargo, eso estuvo muy alejado de la realidad.

Aunque la expectativa era suprema, Liga de Quito terminó anunciando a Yerlin Quiñónez, que viene de Libertad, como la gran novedad de esta presentación. El extremo ecuatoriano hizo una buena temporada en Libertad de Loja, pero no era el fichaje que querían sus hinchas.

En este evento también estuvo presente, Tiago Nunes. El DT es muy querido por la hinchada de Liga, que lo recibió con un gran canto. El estratega vivirá su primera temporada completa en LDU, y ahora sí tiene la opción de pedir fichajes para este nuevo curso.

Liga sí negocia con Diego Palacios

El ‘Chiqui’ Palacios, mundialista con la Selección de Ecuador, sí entró en planes de Liga de Quito para ser su nuevo lateral en esta temporada. Hay negociaciones en curso entre el club y el jugador, por lo cual, podría ser un fichaje importante anunciado en los siguientes días.

Los fichajes que tiene Liga de Quito para 2026

Para la temporada 2026, Liga de Quito anunció a estos fichajes: Janner Corozo, Alejandro Tobar, Luis Segovia, Jesús Pretell y ahora Yerlin Quiñónez. No se descarta que lleguen más fichajes en la siguiente semana.

