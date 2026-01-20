Ni Liverpool ni Inter: Joel Ordóñez jugará en este equipo antes del Mundial 2026

Joel Ordóñez fue uno de los nombres que más se movió en el mercado de fichajes. El central ecuatoriano sonó para clubes como Liverpool e Inter de Milan, sin embargo, todo parece indicar que se quedará en Bélgica a terminar esta temporada con el Brujas.

El principal motivo para que no se dé este fichaje es que Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez y se pone “difícil” a la hora de negociar. Por lo cual, ningún equipo decidió entrar profundamente en las conversaciones para quedarse con el ecuatoriano.

Uno de los equipos que más interesados estuvo en el jugador ecuatoriano era Liverpool, del cual incluso se reveló estuvo siguiendo a Joel Ordóñez en sus diferentes partidos. Sin embargo, no existió una propuesta formal para hacerse con su fichaje.

Otro de los equipos que estuvo siguiendo al jugador ecuatoriano fue Inter. No obstante, el gigante italiano vio complicada la operación y hace poco decidió mejor fichar a Leon Jakirović. El club estaba buscando un central ante las bajas en defensa.

Joel Ordóñez seguirá en Brujas para 2026. (Foto: GettyImages)

Joel Ordóñez es uno de los centrales con mejor proyección en Europa y no se descarta que tras una gran Mundial con Ecuador en el 2026 se termine ganando varias ofertas. El ecuatoriano muy admirado en la Premier League por Chelsea, Liverpool, Manchester City, y otros.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En toda la temporada, Joel Ordóñez ya alcanzó los 2.081 minutos en cancha. El ecuatoriano viene siendo titular en todas las competencias. El tricolor ha marcado 1 gol. También es un jugador indiscutible en la Selección de Ecuador, tras este gran nivel.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. No obstante, en caso de mejorar en los siguientes meses y hacer un buen Mundial con Ecuador, el central podría ser vendido por más de 50 millones de euros.

En síntesis: