La crisis de Emelec ya se agudizó totalmente este martes 20 de enero de 2026, cuando se confirmó que el Viceministerio de Deportes declaró ilegal la directiva del club. Por lo cual, el ‘Bombillo’ ahora mismo se quedó sin presidente, y por eso Guillermo Duró, su DT, tomó una decisión.

Aunque se revelaba que Duró se pensaba su continuidad en Emelec, finalmente se confirmó que el entrenador quiere seguir y estará al frente del ‘Bombillo’ en la temporada 2026. El DT seguirá trabajando, con los limitados recursos que tiene el club, en la pretemporada.

Duró fue traído por la directiva que ahora es declarada como ilegítima y no reconocida por las autoridades. Sin embargo, el estratega no considera eso para su decisión. El DT ya trabaja con varios jugadores en condiciones no óptimas para la pretemporada.

Emelec se encamina a una crisis insostenible mientras más pasan los días. Puesto que, sin presidente o directiva, no se pueden concretar negociaciones o hacer trámites legales para liberar sanciones en la FIFA. Por lo cual, el club también queda expuesto a eventuales sanciones.

Aunque Duró tomó la decisión de seguir en Emelec, esta no sería la misma postura de varios jugadores. Algunos futbolistas, a los que Emelec les debe un salario de hasta 5 meses, han decidido irse del club a buscar un nuevo club con el mercado abierto.

Los números de Guillermo Duró en Emelec

Duró ha dirigido a Emelec en un total de 23 partidos entre todas las competencias desde 2025. Ganando 12 encuentros, empatando 3 y perdiendo 8. El DT tiene contrato por toda la temporada 2026 y recién fue renovado a finales del 2025.

Los fichajes de Emelec para 2026

Emelec no ha confirmado ningún nuevo fichaje para 2026, y es que el club tiene prohibiciones en FIFA y debe pagarlas para inscribir a nuevos futbolistas. El único jugador que se anunció por la anterior directiva fue Miller Bolaños, que tendría un pre-contrato.

