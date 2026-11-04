Liga de Quito vs Universidad Católica HOY: ¿Qué canal pasa la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador?

Los canales para ver el partido de Liga de Quito vs Universidad Católica por la Copa Ecuador.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026 se enfrentan por la Copa Ecuador en la vuelta de las semifinales, Liga de Quito contra Universidad Católica. Ambos equipos vienen de perder en la LigaPro, por lo cual, apuntan todo a esta llave para ir a la Copa Libertadores.

¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs Universidad Católica por la Copa Ecuador?

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Universidad Católica comienza a las 19H00 y contará con dos opciones de televisión:

DSports en Paramount+

Teleamazonas

Para este encuentro, los hinchas sí podrán ver la Copa Ecuador por televisión abierta. En este encuentro se define el primer finalista del torneo y también el futuro rival de Independiente del Valle, que aunque tiene que jugar ya ganó la ida como visitante 3 a 0.

El ganador de esta llave también “asegura” su lugar en la siguiente Copa Libertadores independientemente de lo que pase en la final. Puesto que, este torneo da el cupo de Ecuador 4 al campeón o al subcampeón. Esa es una plaza que ninguno de los dos tiene asegurada en la LigaPro.

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Los campeones de la Copa Ecuador

Así están todos los campeones de la Copa Ecuador, teniendo en cuenta que en 2020,2021 y 2023 no se realizó el torneo:

2019 : Liga de Quito

: Liga de Quito 2022 : Independiente del Valle

: Independiente del Valle 2024 : El Nacional

: El Nacional 2025: Universidad Católica