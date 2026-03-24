Boca Juniors no deja de recibir malas noticias previas al comienzo de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘Xeneize’ comparte grupo con Barcelona SC, y primero perdió a Cavani por un problema en la columna y ahora pierde a otro titular del once.

Resulta que, Agustín Marchesín tuvo un desgarro y es más complicado de lo que se esperaba. Por lo cual, el portero titular se pierde el debut de la Copa Libertadores ante Católica y es casi seguro que tampoco podrá llegar para la fecha 2 para enfrentar a Barcelona SC.

Por lo cual, Boca nuevamente tendrá que insistir con otro jugador y un cambio en el once. De ahí que, las expectativas y el favoritismo crezca a favor de los amarillos. El ‘Ídolo’ será visitante y puede aprovechar estas bajas en su rival para sacar ventaja.

Aunque es una lesión muscular, Marchesín estará fuera en la seguidilla más importante para Boca en el mes de abril, puesto que, tiene el debut de Copa Libertadores contra Católica, luego debe enfrentar a Independiente, Barcelona SC y River Plate.

Marchesín se lesionó en el último partido de Boca. (Foto: GettyImages)

Mientras a Boca se le caen los jugadores, en Barcelona SC esperan ya para estas fechas contar con Joao Rojas. El extremo ecuatoriano se lesionó en el partido de Copa contra Botafogo, pero no fue de gravedad y volvería a las canchas después de la fecha FIFA.

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Los números de Marchesín en esta temporada

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Marchesín en lo que va de temporada con Boca ha tapado un total de 11 partidos, todos por la Liga local. Recibió 7 goles, pero pudo dejar su arco en 0 en otras 6 ocasiones. Lleva en cancha un total de 982′ minutos. No volvería hasta finales del mes de abril.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Boca Juniors?

El partido de Barcelona SC contra Boca Juniors por la Copa Libertadores se jugará el 14 de abril en La Bombonera. El partido comenzará desde las 19H00 (EC). Ya será el segundo encuentro del grupo, por lo cual, ambos clubes están obligados a sumar puntos.

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