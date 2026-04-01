Emelec volverá a competir este fin de semana en la LigaPro, sin embargo, ahora mismo el club azul no podrá contar con dos jugadores claves para el partido ante Deportivo Cuenca y para el encuentro ante Católica a mitad de semana. Los azules se quedaron sin Miller Bolaños y ahora sin Luis Fragozo.

Miller Bolaños vio la tarjeta roja previo al parón de selecciones en el partido de Emelec ante Mushuc Runa, por lo cual, el ‘Killer’ recibió una sanción de 2 fechas por esa roja. El futbolista no estará en el partido ante Deportivo Cuenca y tampoco contra Universidad Católica.

Por otro lado, Emelec pierde a Luis Fragozo, jugador de 15 años que viene siendo de importante rotación para Vicente Sánchez. La ‘Joya’ fue convocado por la Selección de Ecuador para disputar el Sudamericano Sub-17 en Paraguay y estará “lejos” de Emelec hasta el 19 de abril.

Por lo cual, Fragozo no estará disponible en los siguientes encuentros del ‘Bombillo’ y no deja de ser una baja delicada para Vicente Sánchez. No obstante, el club también lo cedió a esta convocatoria con la intención de que pueda ser visto por grandes clubes y concretar en un futuro alguna una venta.

Fragozo viene jugando con Emelec en este 2026. (Foto: Imago)

Emelec encara una recta clave en este momento de la temporada, donde busca definitivamente escapar de los últimos lugares y ponerse en la pelea por el título en las primeras posiciones. El club también ya jugará todos los partidos cuando “pague” el diferido ante Católica el 8 de abril.

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Los números de Luis Fragozo en esta temporada con Emelec

En lo que va de temporada, Fragozo lleva con el ‘Ballet Azul’ 5 partidos, aunque no ha sido titular en ninguno. Entre un puñado de minutos en cada encuentro, el joven jugador suma ya 91 minutos en cancha. El futbolista apenas cumplirá 16 años el próximo 8 de abril.

¿Cuándo volverá a jugar Emelec?

Emelec volverá a jugar este sábado, 4 de abril de 2026, desde las 19H00 ante Deportivo Cuenca. Partido clave y elemental para que los azules dejen los últimos lugares de la tabla de posiciones.

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En síntesis:

Miller Bolaños cumplirá dos fechas de suspensión tras su expulsión ante Mushuc Runa y se perderá los duelos ante Deportivo Cuenca y Universidad Católica.

cumplirá dos fechas de suspensión tras su expulsión ante Mushuc Runa y se perderá los duelos ante Deportivo Cuenca y Universidad Católica. El juvenil Luis Fragozo estará ausente hasta el 19 de abril debido a su convocatoria con la Selección de Ecuador para el Sudamericano Sub-17 .

estará ausente hasta el 19 de abril debido a su convocatoria con la Selección de Ecuador para el . Emelec retomará la competencia en la LigaPro este sábado 4 de abril de 2026 enfrentando al Deportivo Cuenca.